Орбитальный телескоп "Спектр-РГ" выполнил основную научную программу

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Запланированная научная программа орбитальной обсерватории "Спектр-РГ" выполнена, сообщили в Институте космических исследований РАН.

"К настоящему времени обсерватория успешно выполнила запланированную на этот период научную программу и продолжает изучать Вселенную в жёстком рентгеновском диапазоне", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что аппарат отработал период своего гарантийного срока, который составляет 6,5 лет.

По данным ИКИ РАН, с октября 2023 года по конец декабря 2025 года телескоп вел обзор всего неба и сделал восемь полных сканов, по результатам анализа которых будет опубликован новый каталог.

В Институте сообщили, что за первый год работы обсерватории и за период работы в 2019-2022 годы были выпущены два предварительных каталога источников жесткого рентгеновского излучения. "В последний из них вошло более 1500 источников, из которых примерно 10% ранее не были известны", - уточнили в ИКИ РАН.

Ученые заявили, что также идет работа над предварительным каталогом глубокого обзора Галактической плоскости, который включает почти 2200 источников - аккрецирующих нейтронных звёзд, чёрных дыр, белых карликов, коронально активных звезд.

"Ожидается, что благодаря наблюдениям телескопа ART-XC наши знания о собственной Галактике пополнятся сотнями новых объектов, природу которых еще предстоит установить. В частности, только в небольшой области центра Галактики было обнаружено более 170 источников, треть из которых ранее не были известны", - говорится в сообщении.

В холдинге "Российские космические системы" сообщили, что за 6 лет работы обсерватории их специалисты получили более двух терабайт научной и телеметрической информации.