Орбитальный телескоп "Спектр-РГ" выполнил основную научную программу
Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Запланированная научная программа орбитальной обсерватории "Спектр-РГ" выполнена, сообщили в Институте космических исследований РАН.
"К настоящему времени обсерватория успешно выполнила запланированную на этот период научную программу и продолжает изучать Вселенную в жёстком рентгеновском диапазоне", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что аппарат отработал период своего гарантийного срока, который составляет 6,5 лет.
По данным ИКИ РАН, с октября 2023 года по конец декабря 2025 года телескоп вел обзор всего неба и сделал восемь полных сканов, по результатам анализа которых будет опубликован новый каталог.
В Институте сообщили, что за первый год работы обсерватории и за период работы в 2019-2022 годы были выпущены два предварительных каталога источников жесткого рентгеновского излучения. "В последний из них вошло более 1500 источников, из которых примерно 10% ранее не были известны", - уточнили в ИКИ РАН.
Ученые заявили, что также идет работа над предварительным каталогом глубокого обзора Галактической плоскости, который включает почти 2200 источников - аккрецирующих нейтронных звёзд, чёрных дыр, белых карликов, коронально активных звезд.
"Ожидается, что благодаря наблюдениям телескопа ART-XC наши знания о собственной Галактике пополнятся сотнями новых объектов, природу которых еще предстоит установить. В частности, только в небольшой области центра Галактики было обнаружено более 170 источников, треть из которых ранее не были известны", - говорится в сообщении.
В холдинге "Российские космические системы" сообщили, что за 6 лет работы обсерватории их специалисты получили более двух терабайт научной и телеметрической информации.
Космический аппарат "Спектр-РГ" был запущен 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. Он создан с участием Германии в рамках федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. Обсерватория оснащена двумя рентгеновскими телескопами: ART-XC (ИКИ РАН, Россия) и eROSITA (MPE, Германия), работающими по принципу рентгеновской оптики косого падения. Телескопы установлены на космической платформе "Навигатор" (НПО Лавочкина, Россия), адаптированной под задачи проекта.
Основная цель миссии - построение карты всего неба в мягком и жестком диапазонах рентгеновского спектра с беспрецедентной чувствительностью.
26 февраля 2022 года космическое агентство Германии уведомило "Роскосмос" о намерении отключить свой телескоп на российской орбитальной обсерватории "Спектр-РГ". Как сообщал "Интерфаксу" научный руководитель ИКИ РАН, академик Лев Зеленый, российские специалисты не могут управлять немецким телескопом.