В Думе 11 февраля ждут Лаврова на "правительственном часе"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров выступит в Госдуме 11 февраля в ходе "правительственного часа", сообщил первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.

"На этой сессии запланировано проведение нескольких "правительственных часов". В частности, 11 февраля будет "правительственный час" с участием министра иностранных дел Сергея Лаврова на тему о приоритетах внешней политики РФ", - сказал Жуков журналистам во вторник.

Также на 27 мая запланирован "правительственный час" с участием заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко по теме внедрения технологии искусственного интеллекта, цифровизации государственных услуг и защиты персональных данных, соблюдения баланса, доступности и безопасности, добавил он.

По словам Жукова, 24 июня ожидается "правительственный час" с участием вице-премьера Виталия Савельева на тему "Инфраструктура для жизни, пространственное развитие и транспортное сообщение".

Кроме того, на этой сессии депутаты заслушают доклад уполномоченного по правам человека, отчет Счетной палаты, отчет Центрального банка и также отчет правительства Российской Федерации.

