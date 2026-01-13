Поиск

Проверить информацию о легальности такси можно на Госуслугах

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Проверить, насколько вызываемое такси соответствует требованиям законодательства РФ, можно на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги), говорится в сообщении пресс-службы Минцифры РФ.

Проверить такси можно двумя способами: отсканировать специальный QR-код в салоне автомобиля с помощью функции "Госкан" в приложении "Госуслуги" или воспользоваться сервисом "Проверка легкового такси на законность" и ввести данные вручную - госномер и регион, где работает такси (найти сервис можно с помощью Робота Макса на портале Госуслуг), уточняется в сообщении.

Сервис покажет пассажиру информацию о легковом такси, в также сведения о перевозчике.

"Данные на Госуслугах отображаются из системы Минтранса "Такси". Там хранится информация о разрешениях на перевозки и о том, какие автомобили включены в реестр легковых такси. Она подтверждает легальность работы такси", - сообщили в пресс-службе министерства.

В Минцифры отметили, что проверка помогает повысить безопасность на дорогах и сократить число незаконных перевозчиков.

Минцифры Минтранс Госуслуги
