Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии ситуацию и Иране и Венесуэле

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Главы МИД Белоруссии и России Максим Рыженков и Сергей Лавров обсудили во вторник в ходе телефонного разговора ситуацию в Иране и Венесуэле, сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Там отметили, что в ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, график предстоящих встреч и мероприятий на высоком и высшем уровнях.

"Также обсуждена ситуация в Исламской Республике Иран и Боливарианской Республике Венесуэла. Руководители внешнеполитических ведомств Беларуси и России отметили недопустимость иностранного вмешательства во внутренние дела других государств и выразили надежду на скорейшее урегулирование обстановки в Исламской Республике Иран", - сообщили в МИД Белоруссии.