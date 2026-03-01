МИД РФ после гибели Хаменеи осудил практику политических убийств

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Россия осуждает практику политических убийств и "охоты" на лидеров суверенных государств, которая противоречит принципам межгосударственных отношений и нарушает международное право, заявляет МИД РФ.

"Известие о гибели Верховного руководителя и духовного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Али Хаменеи, ряда членов его семьи и иранских высокопоставленных должностных лиц в результате ракетно-бомбовых ударов США и Израиля встречены в Москве с возмущением и глубоким сожалением. Российская Федерация решительно и последовательно осуждает практику политических убийств и "охоты" на лидеров суверенных государств, которая противоречит базовым принципам цивилизованных межгосударственных отношений и грубо нарушает международное право", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте МИД.

Как заявили на Смоленской площади, в результате продолжающихся боевых действий непрерывно растет число жертв среди мирного населения, наносится серьезный ущерб объектам гражданской инфраструктуры.

"Сообщается, что в ходе ответных иранских ударов по военным базам США в арабских странах Персидского залива и работы ПВО пострадали международные аэропорты в Дубае и Эль-Кувейте, морские порты, высотные здания и гостиницы в Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. По поступающей информации, остановлено судоходство в Ормузском проливе. Это может привести к прекращению экспорта из региона углеводородов и создать значительный дисбаланс на мировых рынках нефти и газа", - говорится в сообщении.

"Призываем к срочной деэскалации, прекращению боевых действий, возвращению к политико-дипломатическому процессу с целью урегулирования имеющихся проблем на основе Устава ООН и Договора о нераспространении ядерного оружия. При этом должны быть учтены законные интересы всех государств Персидского залива", - заявили в МИД РФ.