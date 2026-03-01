Четверо из пяти пропавших туристов погибли на севере Прикамья

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Четыре туриста из Уфы погибли в горной местности на севере Пермского края, сообщили в пресс-службе МЧС России в воскресенье.

Поиски завершены. Все пропавшие мужчины найдены. Один из них передан медикам для оказания помощи, четверо погибли

Как сообщалось, пять туристов на снегоходах из Уфы сбились с маршрута в районе плато Кваркуш в Пермском крае и не вернулись на точку сбора.

Туристы должны были вернуться в деревню Золотанка 24 февраля, но на связь не вышли. Поиски велись с пятницы.

В воскресенье были обнаружены двое погибших в районе горы Гроб на расстоянии около 30 километров от деревни Золотанка. Еще один мужчина был найден с сильным переохлаждением.