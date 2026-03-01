Поиск

Иран утверждает, что нанес удар по американскому авианосцу

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции (КСИР) в воскресенье заявил, что нанес удар по авианосцу ВМС США USS Abraham Lincoln, сообщает "Аль-Арабия".

Авианосец был поражен четырьмя баллистическими ракетами, говорится в заявлении КСИР, распространенном иранскими СМИ.

Ранее в воскресенье Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани пообещал дать Израилю и США сокрушительный ответ на убийство руководителя Исламской Республики аятоллы Хаменеи.

Пентагон пока не отреагировал на иранское сообщение о ракетном ударе по американскому авианосцу.

По данным Командования ВС США на Ближнем Востоке, авианосец USS Abraham Lincoln находится на боевом дежурстве в Аравийском море. Вместе с ним в регионе размещены семь эсминцев, оснащенных крылатыми ракетами "Томагавк" и противоракетами Standard Missile, а также два корабля прибрежной зоны.

Военная операция США и Израиля в Иране

8
Жители Тегерана наблюдают за последствиями ударов по иранской столице.
Хроника 28 февраля – 01 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Пентагон
