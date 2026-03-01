Поиск

МИД РФ рекомендовал россиянам покинуть Иран и Израиль

МИД РФ рекомендовал россиянам покинуть Иран и Израиль
Последствия удара иранской ракеты по Тель-Авиву
Фото: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - МИД РФ в связи с масштабными ударами Израиля и США по иранской территории и ответными акциями Ирана настоятельно рекомендовал российским гражданам, находящимся в Иран и Израиле, по возможности выехать в более безопасные районы или соседние страны.

Остальным гражданам рекомендовано воздержаться от поездок в Иран и Израиль до нормализации обстановки.

В сообщении МИД отмечается, что с учётом закрытия воздушного пространства Ирана россияне могут выехать наземными маршрутами в Азербайджан через погранпереход "Астара" или в Армению (КПП "Нурдуз"/"Агарак"). При этом в условиях действующего в Азербайджане карантинного режима для согласования разовых разрешений азербайджанских властей (минимум 1-2 рабочих дней) на проход через КПП "Астара" необходимо заранее направлять в посольство России в Тегеране обращение на электронную почту или по телефонам экстренной связи.

Из Израиля можно выехать в сопредельные Египет (КПП "Менахем Бегин"/Таба) или Иорданию (КПП "Мост Алленби"/"Король Хусейн").

Россиянам, находящимся в регионе, рекомендовано не приближаться к военным и иным государственным объектам, не производить фото и видеосъёмку, избегать мест массового скопления людей, выполнять указания местных властей, при необходимости направляться в укрытия/убежища.

Израиль Иран МИД Азербайджан Армения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

CENTCOM утверждает, что иранский корабль тонет после ударов США

Нового руководителя Ирана выберут в ближайшие два дня

 Нового руководителя Ирана выберут в ближайшие два дня

МИД РФ рекомендовал россиянам покинуть Иран и Израиль

 МИД РФ рекомендовал россиянам покинуть Иран и Израиль

До девяти выросло число погибших после иранского ракетного удара по Израилю

Около тысячи организованных российских туристов застряли в Саудовской Аравии

Около 500 россиян будут эвакуированы из Ирана через Азербайджан

В ОАЭ в результате иранских ударов погибли трое иностранцев

Шесть человек погибли близ Иерусалима при иранском ракетном ударе

 Шесть человек погибли близ Иерусалима при иранском ракетном ударе

Премьер Пакистана из-за сложной обстановки в стране и в регионе отложил визит в РФ

Власти Абу-Даби и Рас-эль-Хаймы оплатят номера туристам, чьи рейсы отменены

 Власти Абу-Даби и Рас-эль-Хаймы оплатят номера туристам, чьи рейсы отменены
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 156 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8544 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });