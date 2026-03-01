МИД РФ рекомендовал россиянам покинуть Иран и Израиль

Последствия удара иранской ракеты по Тель-Авиву Фото: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - МИД РФ в связи с масштабными ударами Израиля и США по иранской территории и ответными акциями Ирана настоятельно рекомендовал российским гражданам, находящимся в Иран и Израиле, по возможности выехать в более безопасные районы или соседние страны.

Остальным гражданам рекомендовано воздержаться от поездок в Иран и Израиль до нормализации обстановки.

В сообщении МИД отмечается, что с учётом закрытия воздушного пространства Ирана россияне могут выехать наземными маршрутами в Азербайджан через погранпереход "Астара" или в Армению (КПП "Нурдуз"/"Агарак"). При этом в условиях действующего в Азербайджане карантинного режима для согласования разовых разрешений азербайджанских властей (минимум 1-2 рабочих дней) на проход через КПП "Астара" необходимо заранее направлять в посольство России в Тегеране обращение на электронную почту или по телефонам экстренной связи.

Из Израиля можно выехать в сопредельные Египет (КПП "Менахем Бегин"/Таба) или Иорданию (КПП "Мост Алленби"/"Король Хусейн").

Россиянам, находящимся в регионе, рекомендовано не приближаться к военным и иным государственным объектам, не производить фото и видеосъёмку, избегать мест массового скопления людей, выполнять указания местных властей, при необходимости направляться в укрытия/убежища.