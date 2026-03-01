Что произошло за день: воскресенье, 1 марта

Продолжение ударов США и Израиля по Ирану и ответных атак Исламской Республики, решение ОПЕК+ и отмены матчей в Сочи

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дональд Трамп заявил, что руководство Ирана хочет вести переговоры и он готов пойти им навстречу. По мнению президента США, военная операция против Ирана идет быстрее, чем ожидалось.

- Владимир Путин выразил соболезнования в связи с убийством аятоллы Хаменеи, "совершенным с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права". В Иране сообщили, что нового руководителя Исламской Республики изберут в течение одного-двух дней.

- Израиль и США продолжили наносить удары по Ирану. Исламская Республика в ответ продолжила атаки на Израиль и американские базы на Ближнем Востоке. В ОАЭ в результате ударов погибли трое иностранцев, в столице Бахрейна повреждена гостиница. Морское сообщение через Ормузский пролив свелось к минимуму, Иран атаковал нефтяной танкер, шедший под флагом Республики Палау.

- Почти 40% авиарейсов в страны Ближнего Востока и Персидского залива отменены. В ОАЭ находятся около 20 тыс. российских туристов с отмененными и пропущенными вылетами, власти Абу-Даби и Рас-эль-Хаймы оплатят номера туристам, чьи рейсы отменены. Около тысячи организованных российских туристов не могут вылететь из Саудовской Аравии. Еще до 8 тыс. россиян застряли в третьих странах из-за закрытия неба на Ближнем Востоке.

- Один из организаторов преступного сообщества "Махонинские" (признано экстремистским, его деятельность запрещена в РФ) задержан в Челябинской области.

- Страны ОПЕК+ увеличили квоту по добыче нефти на апрель на 206 тыс. б/с. Следующая встреча "восьмерки" намечена на 5 апреля. Общая квота ОПЕК+ на апрель с учетом компенсаций со стороны стран, превысивших ранее допустимые уровни, 37,99 млн б/с, что на 166 тыс. б/с больше плана марта, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе актуальных данных ОПЕК.

- Четверо из пяти пропавших туристов погибли на севере Прикамья. Один из мужчин выжил, его нашли с сильным переохлаждением. Поиски велись с пятницы.

- Матч РПЛ "Сочи" – "Спартак" перенесен на 2 марта из-за угрозы БПЛА. Матч регулярного чемпионата КХЛ между "Сочи" и нижегородским "Торпедо" прерывался из-за угрозы.