Лавров и Ван И осудили массированные военные удары США и Израиля по Ирану

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с китайским коллегой Ван И.

"Главы внешнеполитических ведомств двух стран осудили массированные военные удары США и Израиля по территории Ирана, осуществляемые несмотря на открытость Тегерана к диалогу. Подчеркнули, что такие акты агрессии грубым образом нарушают нормы международного права и основные принципы Устава ООН, дестабилизируют ситуацию во всем регионе. Особо отмечена недопустимость курса на свержение законно избранных властей суверенных государств", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Отмечается, что Лавров и Ван И "высказались за немедленное прекращение военных действий, подчеркнули необходимость политико-дипломатического урегулирования любых вопросов по иранскому досье, включая обеспечение законных интересов безопасности всех государств Персидского залива".

"Министры акцентировали единство позиций Москвы и Пекина в ходе созванного накануне по инициативе России и Китая экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Выразили готовность и далее сообща способствовать стабилизации ситуации, координируя действия в рамках Совета Безопасности, МАГАТЭ, а также по линии ШОС и Группы друзей в защиту Устава ООН", - заявили на Смоленской площади.

Там добавили, что Лавров и Ван И условились о продолжении тесных контактов по всем актуальным вопросам международной повестки дня.

Ранее в воскресенье состоялся телефонный разговор Лаврова с министром иностранных дел ОАЭ Абдуллой Бен Заидом.