Поиск

Лавров и Ван И осудили массированные военные удары США и Израиля по Ирану

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с китайским коллегой Ван И.

"Главы внешнеполитических ведомств двух стран осудили массированные военные удары США и Израиля по территории Ирана, осуществляемые несмотря на открытость Тегерана к диалогу. Подчеркнули, что такие акты агрессии грубым образом нарушают нормы международного права и основные принципы Устава ООН, дестабилизируют ситуацию во всем регионе. Особо отмечена недопустимость курса на свержение законно избранных властей суверенных государств", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Отмечается, что Лавров и Ван И "высказались за немедленное прекращение военных действий, подчеркнули необходимость политико-дипломатического урегулирования любых вопросов по иранскому досье, включая обеспечение законных интересов безопасности всех государств Персидского залива".

"Министры акцентировали единство позиций Москвы и Пекина в ходе созванного накануне по инициативе России и Китая экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Выразили готовность и далее сообща способствовать стабилизации ситуации, координируя действия в рамках Совета Безопасности, МАГАТЭ, а также по линии ШОС и Группы друзей в защиту Устава ООН", - заявили на Смоленской площади.

В РоссииЛавров обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию вокруг ИранаЧитать подробнее

Там добавили, что Лавров и Ван И условились о продолжении тесных контактов по всем актуальным вопросам международной повестки дня.

Ранее в воскресенье состоялся телефонный разговор Лаврова с министром иностранных дел ОАЭ Абдуллой Бен Заидом.

Военная операция США и Израиля в Иране

8
Жители Тегерана наблюдают за последствиями ударов по иранской столице.
Хроника 28 февраля – 01 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран МИД РФ Сергей Лавров Китай Ван И
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лавров и Ван И осудили массированные военные удары США и Израиля по Ирану

Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию вокруг Ирана

Иран утверждает, что нанес удар по американскому авианосцу

МИД РФ после гибели Хаменеи осудил практику политических убийств

МИД РФ рекомендовал россиянам покинуть Иран и Израиль

 МИД РФ рекомендовал россиянам покинуть Иран и Израиль

Четверо из пяти пропавших туристов погибли на севере Прикамья

"Аэрофлот" отменяет рейсы в ОАЭ до снятия ограничений

 "Аэрофлот" отменяет рейсы в ОАЭ до снятия ограничений

Путин выразил соболезнования в связи с убийством Хаменеи, указав на нарушения норм морали и права

 Путин выразил соболезнования в связи с убийством Хаменеи, указав на нарушения норм морали и права

Минтранс сообщил об отмене 62 рейсов между РФ и ближневосточными странами

Двое из пяти пропавших в Прикамье туристов найдены мертвыми
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 165 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8544 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });