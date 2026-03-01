Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию вокруг Ирана

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В воскресенье состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел ОАЭ Абдуллой Бен Заидом.

"Глава российского МИД подчеркнул неприемлемость действий США и Израиля, развязавших неспровоцированную агрессию против Исламской Республики Иран", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского ведомства.

Собеседники "подчеркнули дестабилизирующий характер военной эскалации в регионе, создающей угрозы безопасности арабским странам Персидского залива", - отметили на Смоленской площади.

"С. В. Лавров и А. Бен Заид высказали единое мнение о необходимости немедленного прекращения всех боевых действий и возвращения ситуации в политико-дипломатическое русло с учетом законных интересов всех региональных стран", - говорится в сообщении МИД.

Накануне Лавров обсудил по телефону ситуацию вокруг Ирана с премьер-министром, министром иностранных дел Государства Катар Мухаммедом Аль Тани.

Также в минувшую субботу, как сообщал МИД РФ, по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор Лаврова с его иранским коллегой Аббасом Аракчи.