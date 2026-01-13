Турпоток в Крым по итогам 2025 года вырос на 15%

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Туристический поток в Крым по итогам 2025 года составил 6,9 млн человек, что на 15% выше результата предшествующего года, сообщил глава республики Сергей Аксенов во вторник.

"За прошедший год республика приняла 6,9 млн туристов, что на 15% превысило результат предыдущего сезона", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Большинство туристов прибыло в Крым автотранспортом по Крымскому мосту (61%) и через новые регионы России (15%), остальные воспользовались железнодорожным транспортом. 41% отдыхающих выбрал южное побережье полуострова, 33% - западное, 14% - восточное, 12% - Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы, уточнил Аксенов.

В течение новогодних праздников в Крыму побывали около 300 тысяч человек.

В 2024 году Крым посетили чуть больше 6 млн туристов. Большинство из них прибыли на полуостров на автомобилях и автобусах через Крымский мост (63%), железнодорожным транспортом воспользовались 26%, а остальные прибыли через новые субъекты РФ.