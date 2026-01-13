Поиск

Турпоток в Крым по итогам 2025 года вырос на 15%

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Туристический поток в Крым по итогам 2025 года составил 6,9 млн человек, что на 15% выше результата предшествующего года, сообщил глава республики Сергей Аксенов во вторник.

"За прошедший год республика приняла 6,9 млн туристов, что на 15% превысило результат предыдущего сезона", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Большинство туристов прибыло в Крым автотранспортом по Крымскому мосту (61%) и через новые регионы России (15%), остальные воспользовались железнодорожным транспортом. 41% отдыхающих выбрал южное побережье полуострова, 33% - западное, 14% - восточное, 12% - Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы, уточнил Аксенов.

В течение новогодних праздников в Крыму побывали около 300 тысяч человек.

В 2024 году Крым посетили чуть больше 6 млн туристов. Большинство из них прибыли на полуостров на автомобилях и автобусах через Крымский мост (63%), железнодорожным транспортом воспользовались 26%, а остальные прибыли через новые субъекты РФ.

Крым Сергей Аксенов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Все роддома Кузбасса проверят после гибели младенцев в Новокузнецке

 Все роддома Кузбасса проверят после гибели младенцев в Новокузнецке

Швейцария присоединилась к ряду санкций Евросоюза против России

Экс-сенатор Арашуков получил 10 лет и штраф в 120 млн руб. по делу о даче взятки

 Экс-сенатор Арашуков получил 10 лет и штраф в 120 млн руб. по делу о даче взятки

ВС не принял к рассмотрению последнюю жалобу по делу об изъятии акций СМЗ в пользу РФ

 ВС не принял к рассмотрению последнюю жалобу по делу об изъятии акций СМЗ в пользу РФ

ВС РФ нанесли ночной массированный удар по предприятиям ВПК Украины

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло возле Южных Курил

Глава Росздравнадзора отправится в Кузбасс для проверки работы службы родовспоможения

В Новокузнецке возбудили уголовное дело о гибели девяти новорожденных

Реестр злостных неплательщиков алиментов запущен на Госуслугах

 Реестр злостных неплательщиков алиментов запущен на Госуслугах

Мобильный интернет вернули жителям Камчатки

 Мобильный интернет вернули жителям Камчатки
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8113 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 23 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 116 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });