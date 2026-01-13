Военные РФ нейтрализовали за пять часов 40 украинских беспилотников

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в период с 13:00 до 18:00 мск перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников самолетного типа, 22 из них - над Крымом, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

По данным ведомства, также перехвачены и уничтожены семь дронов над Белгородской областью, шесть - над акваторией Азовского моря, по два беспилотника над Волгоградской и Ростовской областями и один БПЛА - над Брянской областью.