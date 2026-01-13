Поиск

Экс-зампреда ивановского правительства подозревают в превышении полномочий

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Следователи УФСБ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении бывшего заместителя председателя правительства Ивановской области, сообщила областная прокуратура.

По версии следствия, чиновник, имея полномочия по формированию и реализации государственной политики в сфере местного самоуправления на территории региона, из корыстных побуждений совершил неправомерные действия, способствовавшие назначению представителя коммерческой сферы на должность главы одного из муниципальных районов региона.

Уголовное дело в отношении мужчины возбуждено по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Подозреваемый задержан, решается вопрос об аресте.

Ивановская область
