Атаку БПЛА отразили в Таганроге и пяти районах Ростовской области

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в четверг.

"Силы и средства ПВО отразили ночью атаку БПЛА в Таганроге, Неклиновском, Азовском, Чертковском, Тацинском и Кашарском районах. Никто из людей не пострадал", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

Он отметил, что обошлось и без последствий на земле.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 7 на 8 января над территорией Ростовской области нейтрализовали шесть беспилотников.