Российские военные вечером во вторник уничтожили 33 беспилотника ВСУ

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что с 18:00 до 20:00 дежурными средствами ПВО уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как сообщили в Минобороны РФ, 14 БПЛА нейтрализованы над акваторией Азовского моря, 11 БПЛА - над территорией Республики Крым, три БПЛА - над территорией Краснодарского края, два БПЛА - над территорией Белгородской области, один БПЛА - над территорией Волгоградской области.

Кроме того, еще два беспилотника поражены над акваторией Черного моря.