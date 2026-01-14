Поиск

Пошлина на экспорт из РФ пшеницы с 14 января будет нулевой

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт из России пшеницы с 14 января обнуляется. Срок ее действия - по 20 января включительно, сообщает Минсельхоз.

Нулевая пошлина заменила пошлину в 97,3 рубля за тонну, которая действовала по 13 января включительно.

Пошлины на экспорт ячменя и кукурузы остались нулевыми, на этом уровне они находятся уже длительное время.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $229,2 за тонну на пшеницу ($228,4 за предыдущий период), $219,6 - на ячмень ($219,3), $200,6 - на кукурузу ($200,9).

РФ ввела механизм зернового демпфера со 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

В настоящее время базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 17 тыс. 875 рублей за тонну.

Минсельхоз Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 13 января

Дело о гибели младенцев в новокузнецком роддоме будет расследовать центральный аппарат СК

 Дело о гибели младенцев в новокузнецком роддоме будет расследовать центральный аппарат СК

РФ передала "дочку" Rockwool во временное управление компании "Развитие строительных активов"

"Газпром" сообщил о втором в году рекорде суточных поставок газа в Китай

Метр снега выпал в Петербурге с начала зимы

 Метр снега выпал в Петербурге с начала зимы

Все роддома Кузбасса проверят после гибели младенцев в Новокузнецке

 Все роддома Кузбасса проверят после гибели младенцев в Новокузнецке

Швейцария присоединилась к ряду санкций Евросоюза против России

Экс-сенатор Арашуков получил 10 лет и штраф в 120 млн руб. по делу о даче взятки

 Экс-сенатор Арашуков получил 10 лет и штраф в 120 млн руб. по делу о даче взятки

ВС не принял к рассмотрению последнюю жалобу по делу об изъятии акций СМЗ в пользу РФ

 ВС не принял к рассмотрению последнюю жалобу по делу об изъятии акций СМЗ в пользу РФ
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 117 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 26 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8118 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 9 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });