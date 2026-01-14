ПВО отражает атаку дронов в промзоне Невинномысска

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Атака украинских беспилотников происходит в промышленной зоне в городе Невинномысск Ставропольского края, сообщил утром в среду губернатор региона Владимир Владимиров.

"Противник пытается атаковать беспилотниками промзону в Невинномысске. Действует ПВО. В местах падения обломков работают экстренные службы", - написал он в своем телеграм-канале.

В свою очередь глава Невинномысска Михаил Миненков добавил, что один из беспилотников упал в районе жилого дома.

"Никто не пострадал. Жертв, разрушений нет. Место оцепили, небольшой пожар потушат", - сказал Миненков на видео, размещенном в его телеграм-канале.

Он уточнил, что нейтрализовано большое количество беспилотников, а также попросил местных жителей не поддаваться панике и не выкладывать видео с места происшествия.