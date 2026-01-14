Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду не демонстрирует ярко выраженной динамики на фоне локального затишья в новостном потоке относительно урегулирования конфликта между РФ и Украиной, а также в ожидании публикации вечером первых в 2026 году данных по инфляции. Некоторую поддержку рынку оказывают заметно выросшие за последние дни мировые цены на нефть.

К 07:01 индекс Мосбиржи составил 2695,44 пункта (-0,05%). Цены "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 1,4%.

Подешевели акции МКПАО "Хэдхантер" (-1,4%), "АЛРОСА" (-0,6%), "ММК" (-0,5%), АФК "Система" (-0,5%), "Северстали" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Газпрома" (-0,3%), "Группы компаний ПИК" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), МКПАО "Яндекс" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), ВТБ (-0,2%), МКПАО "ВК" (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,2%) и "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

Подорожали акции "Норникеля" (+0,6%), "Русала" (+0,6%), "ФосАгро" (+0,6%), "НЛМК" (+0,5%), "Татнефти" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), "Полюса" (+0,2%), "МТС" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%).

Президент США Дональд Трамп рекомендовал американским гражданам покинуть Иран. "Думаю, это неплохая идея - убраться оттуда", - ответил Трамп на вопрос о том, должны ли граждане США и стран-союзников покинуть Иран (его слова приводит телеканал CNN). Комментируя предыдущие заявления по Ирану, он не уточнил, как США готовы помочь участникам протестов в иранских городах.

Президент США еще не решил, какие меры предпринять в отношении Ирана, сообщает во вторник The Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Американские официальные лица сообщили, что Трамп не принял финального решения о действиях в отношении Ирана. Он проводит встречи с помощниками, чтобы определиться", - пишет газета. "Возможные опции - удары по объектам иранских властей, кибератаки, новые санкции или помощь в интернете ресурсам, выступающим против Тегерана", - подчеркивается в публикации.

Другой источник пояснил, что в подобных случаях "президент выслушивает разные мнения, потом принимает то решение, которое считает оптимальным". Еще один собеседник издания предположил, что удары по Ирану - более вероятный вариант развития событий, нежели иные действия.

Американские фондовые индексы во вторник снизились вслед за финансовым сектором. При этом определенную поддержку рынку оказали данные об инфляции, которые утвердили аналитиков во мнении, что Федеральная резервная система продолжит понижение процентных ставок в этом году.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре увеличились на 2,7% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Таким образом, инфляция осталась на ноябрьском уровне, что совпало с ожиданиями экспертов. Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,2% относительно ноября и на 2,6% в годовом выражении (минимальный подъем с 2021 года). Консенсус-прогноз предполагал повышение на 0,3% м/м и на 2,7% г/г.

Предложенное Трампом ограничение процентных ставок по кредитным картам на уровне 10% напрямую нанесет ущерб прибыли финкомпаний, полагают эксперты. При этом руководители ряда крупнейших банков страны предупредили, что этот план также серьезно ударит по потребителям.

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в среду утром уже не демонстрирует ярко выраженной динамики (-0,05%), что говорит о вероятной стабилизации ситуации на фондовых биржах США 14 января.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду наблюдается преимущественно позитивная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Южной Кореи, Гонконга, материкового Китая и Японии подрастают на 0,3-1,6%, и лишь индекс Австралии снижается на 0,1%.

В свою очередь мировые цены на нефть 14 января утром демонстрируют небольшое снижение после активного повышения накануне. Участники рынка продолжают следить за событиями, происходящими вокруг Ирана. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 опустилась на 0,15%, до $65,37 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на февраль на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 0,21%, до $61,01 за баррель.

В Иране продолжаются массовые беспорядки, и Трамп во вторник обратился к протестующим с призывом брать под контроль органы власти, пообещав поддержку Вашингтона. "Патриоты Ирана, продолжайте протестовать, захватывайте государственные учреждения. Помощь уже в пути!" - написал президент в соцсети Truth Social.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп рассматривает в том числе вариант с военными действиями в отношении Ирана, но предпочитает дипломатию. Ранее во вторник американский лидер объявил о введении пошлин в размере 25% в отношении стран, сотрудничающих с Тегераном.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст. В понедельник МИД Ирана заявил, что власти "полностью контролируют" ситуацию в стране.