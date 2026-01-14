Снег ожидается в Москве в среду в течение дня

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Снег будет идти в столице в среду весь день, ожидаются локальные затруднения движения, лучше воспользоваться метро, сообщает московский департамент транспорта.

"В течение дня в столице будет идти снег. Сегодня рекомендуем для поездок по городу выбирать метро. Вечером ожидаются локальные затруднения движения в центре, на ТТК и МКАД, поэтому планируйте маршрут заранее", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале дептранса.

Департамент рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Водителей грузовых автомобилей просят планировать поездки с учетом погодных условий и не перегружать авто.