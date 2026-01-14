Мишустин поручил разработать проект стратегии развития Дальнего Востока до 2030 года

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить к 15 июля 2026 года проект стратегии социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа до 2030 года с прогнозом до 2036 года, сообщает сайт правительства.

Поручение сформулировано по итогам проведенной 9 декабря стратегической сессии, посвященной разработке новой стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока. Новая стратегия заменит аналогичный документ, действовавший до 2025 года.

Подготовку стратегии ведут Минвостокразвития и другие федеральные органы власти, а также главы регионов, входящих в ДФО. В числе прочих задач им необходимо сформировать социально-экономическую модель развития округа, учитывающую систему расселения и географические особенности макрорегиона, в том числе климат, экологию и сейсмическую активность, а также учесть различные сценарии развития округа.

Мишустин также дал ряд поручений, касающихся разработки сопутствующих документов.

Так, Минэнерго и Минвостокразвития до 1 сентября 2026 года предстоит подготовить и внести в правительство проект программы развития электроэнергетики Дальневосточного федерального округа на период до 2050 года.

К этому же сроку Минэнерго и Минвостокразвития подготовят программу газоснабжения и газификации ДФО на период до 2036 года. Документ должен предусматривать приоритетную газификацию действующих потребителей, населения, а также перспективных инвестиционных проектов в высокой стадии реализации. Кроме того, в нем должны быть отражены планы по наращиванию добычи природного газа для обеспечения топливом перспективных потребителей. Такая работа предполагает в том числе ускоренную разработку месторождений Сахалинского шельфа. Для газификации Забайкальского края и Республики Бурятия предполагается задействовать инфраструктуру проекта "Сила Сибири - 2".

Еще один блок поручений посвящен развитию транспортной инфраструктуры Дальнего Востока. Минтрансу совместно с РЖД поручено принять необходимые меры для обеспечения реализации в установленные сроки инвестиционного проекта "Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожной магистрали", а также обеспечить строительство и реконструкцию пунктов пропуска через государственную границу России в ДФО в установленный срок.

Кроме того, для обеспечения береговой переработки рыбы и развития прибрежных поселений Минсельхоз и Росрыболовство совместно с дальневосточными регионами подготовят перечень мероприятий, направленных на развитие прибрежного рыболовства предприятиями малого и среднего бизнеса. Срок - до 1 июля 2026 года, с представлением промежуточного доклада до 1 апреля 2026 года.

Ряд поручений направлен на повышение доступности и качества медицины и образования в макрорегионе, в том числе в труднодоступных и удаленных местностях.

В рамках повышения туристической привлекательности макрорегиона Минэкономразвития и Минвостокразвития сформируют единую модель привлечения иностранных туристов на Дальний Восток.