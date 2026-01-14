В ЛНР после атак БПЛА обесточены более 85 тысяч абонентов

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В результате ночных атак по энергосистеме Луганской народной республики без электричества остаются более 85 тысяч абонентов и ряд объектов гражданской инфраструктуры в восьми населенных пунктов, сообщило Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР.

В частности, без света остаются шесть медицинских учреждений, пять школ и три насосные станции.

Ремонт осложняется напряженной оперативной обстановкой и сохраняющейся угрозой повторных атак БПЛА.