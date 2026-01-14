Поиск

В Хабаровском крае расследуют кражу 58 тонн дизтоплива через подземную трубу

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Хабаровском крае задержали десять предполагаемых участников организованной группы, подозреваемых в краже 58 тонн дизельного топлива, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

По предварительным данным полиции, один из подозреваемых арендовал гараж и разместил в нем резервуар объемом 25 кубометров. От этой емкости до железнодорожного полотна сообщники проложили подземный трубопровод длиной около 200 метров.

"Когда поезд приближался к станции Вяземская, фигуранты подсоединяли шланг к топливному баку тепловоза, запускали электронасос и обеспечивали слив топлива. Впоследствии горючее перевозили на грузовике с цистерной на заранее арендованный склад", - сообщила Волк.

Возбуждено уголовное дело о краже (ч.4 ст. 158 УК).

Среди задержанных оказались также машинисты локомотивов. Все задержанные арестованы.

Всего удалось изъять порядка 27 тонн похищенного топлива стоимостью около 1,5 млн рублей.

МВД Вяземская Хабаровский край
