В Хабаровском крае расследуют кражу 58 тонн дизтоплива через подземную трубу

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Хабаровском крае задержали десять предполагаемых участников организованной группы, подозреваемых в краже 58 тонн дизельного топлива, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

По предварительным данным полиции, один из подозреваемых арендовал гараж и разместил в нем резервуар объемом 25 кубометров. От этой емкости до железнодорожного полотна сообщники проложили подземный трубопровод длиной около 200 метров.

"Когда поезд приближался к станции Вяземская, фигуранты подсоединяли шланг к топливному баку тепловоза, запускали электронасос и обеспечивали слив топлива. Впоследствии горючее перевозили на грузовике с цистерной на заранее арендованный склад", - сообщила Волк.

Возбуждено уголовное дело о краже (ч.4 ст. 158 УК).

Среди задержанных оказались также машинисты локомотивов. Все задержанные арестованы.

Всего удалось изъять порядка 27 тонн похищенного топлива стоимостью около 1,5 млн рублей.