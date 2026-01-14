Минобороны РФ сообщило о контроле над селом Комаровка в Сумской области

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Российские войска установили контроль над селом Комаровка в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Комаровка Сумской области", - говорится в сообщении министерства.

По информации российского военного ведомства, в течение суток группировкой нанесено поражение формированиям трех бригад ВСУ в районах Хотени, Ястребиного и Кондратовки в Сумской области.

"На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Круглое, Терновая, Старица и Волчанские Хутора Харьковской области", - сообщило Минобороны.

Всего за сутки в зоне ответственности группировки "Север" ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, склад горючего и три склада материальных средств.