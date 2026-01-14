Поиск

Минобороны сообщило об ударах по объектам энергетики Украины и складам горючего

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по местам хранения беспилотников дальнего действия ВСУ, хранилищам горючего и объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщило министерство обороны РФ в среду.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения и предполетной подготовки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, хранилищам горючего, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны РФ заявили, что за сутки также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 145 районах.

