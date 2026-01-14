Дума ратифицировала соглашение РФ и Белоруссии о защите граждан от преследования другими государствами

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду ратифицировала соглашение между Россией и Белоруссией о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами, международными органами юстиции.

Соглашение подписано в Москве 13 марта 2025 года.

Предусматривается, что соглашение применяется в отношении защищаемых лиц в связи с необоснованным уголовным преследованием третьими сторонами, а также в целях обеспечения прав и свобод защищаемых лиц, говорится в пояснительной записке.

Стороны в соответствии с положениями соглашения осуществляют взаимодействие по вопросам защиты таких лиц. Стороны также признают персональный иммунитет за высшими и иными должностными лицами сторон. Кроме того, стороны гарантируют для защищаемых лиц соблюдение функционального иммунитета в связи с запросами третьих сторон. Соглашение не затрагивает государственные иммунитеты, которыми пользуется каждая из сторон в отношении себя и своей собственности.

Также предусматривается, в частности, что сторона отказывает в исполнении запроса третьей стороны в отношении защищаемого лица другой стороны, пользующегося иммунитетом, если в отношении такого лица другая сторона не отказалась от иммунитета.

Кроме того, сторона отказывает в исполнении запроса третьей стороны в отношении защищаемого лица, в частности, если существуют основания полагать, что данное лицо в результате исполнения запроса может быть подвергнуто пыткам или иным видам жестокого, бесчеловечного либо унижающего достоинство обращения, говорится в документе.

Каждая из сторон в случае получения информации о возникновении на своей территории угрозы незаконного ограничения свободы защищаемых лиц третьими сторонами или лицами, оказывающими третьим сторонам содействие, незамедлительно информирует об этом другую сторону, принимает необходимые меры для противодействия этим угрозам.

Согласно документу, защищаемые лица одной из сторон, находящиеся на территории другой стороны, в частности, не могут без соблюдения правил и процедур, предусмотренных соглашением, быть выданы или иным способом переданы международному суду или трибуналу; выданы или иным способом переданы иной третьей стороне для передачи международному суду или трибуналу.

"Мы вышли на решения, которые позволяют более эффективно защищать наших граждан от необоснованного, подчеркиваю, преследования иностранными государствами и международными органами юстиции. Теперь мы это будем делать с нашими коллегами из Республики Беларусь", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании.

По его словам, "это совершенно другой уровень решения и правовой помощи в случае необходимости, которая будет оказываться в связи с необоснованными претензиями со стороны других государств или международных организаций, органов юстиции".

"Нам важно, чтобы мы с вами по этому пути шли, взаимодействуя и с другими нашими союзниками, государствами, которые входят в Организацию договора коллективной безопасности, СНГ, с другими странами", - сказал председатель Госдумы.

Володин также выразил надежду, что "в будущем у нас еще больше будет участников таких соглашений".