Военные заявили о продвижении войск в рамках создания полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Российская армия взяла под контроль село Комаровка и продвигается в глубину украинской обороны, создавая полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях, сообщило Минобороны РФ в среду.

"Подразделения группировки войск "Север" в рамках создания полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины ежесуточно продвигаются в глубину обороны противника", - говорится в сообщении министерства.

В среду Минобороны РФ опубликовало кадры из села Комаровка Сумской области, которое взято под контроль группировкой "Север".

"Зачистив небо от ударных беспилотников противника и действуя мелкими группами, штурмовые подразделения зашли в населенный пункт и закрепились, провели зачистку зданий, подвальных помещений и прилегающих лесополос", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

По его информации, российские подразделения уничтожили в Комаровке основные очаги сопротивления, блиндажи и подходящие резервы ВСУ.

"В результате плотного огневого воздействия украинские военнослужащие были вынуждены отступить, оставив свои позиции", - говорится в сообщении министерства.