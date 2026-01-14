Поиск

В медучреждения РФ поступил новый радиофармацевтический препарат для лечения онкозаболеваний

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Радиофармацевтический лекарственный препарат "Ракурс, 223Ra" для лечения онкозаболеваний прошел госрегистрацию и разрешен к использованию; первая партия препарата поступила в медучреждения РФ, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).

"Ракурс, 223Ra" разработан Федеральным Научно-клиническим центром радиологии и онкологии ФМБА России в Димитровграде, говорится в телеграм-канале агентства в среду.

Препарат предназначен для лечения определенных видов онкологических заболеваний, преимущественно при метастазах в костях. Радиоактивное излучение целенаправленно воздействует на костные метастазы, уменьшая болевой синдром и улучшая качество жизни пациентов, отметили в агентстве.

