Более 70 тыс. человек остались без света в Брянской области после атаки ВСУ

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Два энергообъекта повреждены при ракетной атаке ВСУ в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.

"В результате ракетного удара пострадали Клинцовская теплоэлектростанция и Найтоповичская электроподстанция. С перебоями в энергоснабжении столкнулись более 70 тысяч человек в двух муниципальных образованиях", - написал Богомаз в своем телеграм-канале в среду.

Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы.

"Принимаются все необходимые меры для оказания помощи. Ситуация находится под контролем", - отметил глава региона.