Российские рыбаки начали 2026 год со снижения вылова на 3%

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Рыбаки РФ с начала года по 12 января выловили 139,2 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в материалах Росрыболовства со ссылкой на данные отраслевой системы мониторинга.

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне добыто 126 тыс. тонн, что на 3,2% меньше прошлогоднего. В частности, промысел минтая сократился на 2 тыс. тонн, до 76,6 тыс. тонн, трески - на 0,1 тыс. тонн, до 4,3 тыс. тонн, тихоокеанской сельди - на 3,8 тыс. тонн, до 39,3 тыс. тонн.

В Северном бассейне выловлено 8,8 тыс. тонн, что на 20,5% больше, чем годом ранее. Промысел вырос за счет пикши, улов которой оказался на 1,5 тыс. тонн больше и составил 2,8 тыс. тонн. Вылов трески снизился на 1 тыс. тонн, до 3,9 тыс. тонн.

В Западном бассейне добыто биоресурсов на 34,5% больше - 1,8 тыс. тонн. Значительная часть промысла пришлась на шпрот (кильку) - 1,3 тыс. тонн, что на 0,7 тыс. тонн больше, чем годом ранее.

Рыбаки Азово-Черноморского бассейна снизили вылов до 0,2 тыс. тонн с 0,9 тыс. тонн год назад. В Волжско-Каспийском бассейне промысел вырос на 17,3%, до 1,7 тыс. тонн. Весь он пришелся на кильку.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки добыли всего 649 тонн водных биоресурсов против 2,2 тыс. тонн год назад.

Как сообщалось, по предварительным данным, вылов рыбы в 2025 году составил 4,6 млн тонн против 4,9 млн тонн в 2024 году.

