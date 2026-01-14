Поиск

Хуснуллин доложил Путину о снижении смертности на дорогах почти на 25%

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Показатели смертности на дорогах в России за пять лет сократились почти на 25%, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Несмотря на то, что у нас на 11% увеличилось количество автомобилей, несмотря на то, что у нас на 25% увеличилось количество грузов на дорогах и повысился автомобильный туризм, у нас все показатели по смертности за пять лет реализации программы сократились на 25% почти", - сказал Хуснуллин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава государства назвал это снижение хорошим результатом.

"Сейчас задача - до 2030 года ещё в полтора раза смертность снизить", - добавил Хуснуллин.

По его словам для снижения смертности на дорогах ведется системная работа по ремонту, борьбе с пьянством, обучению детей.

"Большая комиссия по безопасности дорожного движения, мы со всеми губернаторами... Каждый губернатор знает свою задачу, шаг за шагом снижаем смертность и аварийность на дорогах", - заявил Хуснуллин.

"Очень хорошо. Системно, из года в год снижается", - сказал на это президент.

"Да, пять лет стабильно каждый год. Вы каждый год спрашиваете про результаты, каждый год мы идём к снижению", - подтвердил вице-премьер.

Марат Хуснуллин Владимир Путин
