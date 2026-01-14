Путин в четверг примет верительные грамоты у ряда новых послов

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг, 15 января примет верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств, сообщает пресс-служба Кремля.

Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

Верительные грамоты главе Российского государства вручат: Петер Припутен (Словакия), Аленка Сухадолник (Словения), Мохамед Абукар Зубеир (Сомали), Состен Ндемби (Габон), Шобини Каушала Гунасекера (Шри-Ланка), Николя Луи Мари Оливье де Ривьер (Франция), Стефан Сильвен Самбу (Сенегал), Джозеф Нзабамвита (Руанда), Даниэл Коштовал (Чехия), Сидати Шейх Ульд Ахмед Аиша (Мавритания), Гулл Хассан Хассан (Афганистан), Туфик Джуама (Алжир), Сара Феронья Мартинш (Португалия), Назрул Ислам (Бангладеш), Сержио Родригес Дос Сантос (Бразилия), Хейди Олуфсен (Норвегия), Анна Кристина Тересе Юханнессон (Швеция), Хамди Шаабан Абдельхалим Мохамед (Египет), Хорхе Игнасио Сорро Санчес (Колумбия), Сами Бен Мохаммед Аль-Садхан (Саудовская Аравия), Кома Стеем Джеху-Аппьях (Гана), Моника Ндилявике Нашанди (Намибия), Герхард Зайллер (Австрия), Энрике Орта Гонсалес (Куба), Файсал Нияз Тирмизи (Пакистан), Одед Йосеф (Израиль), Ли Сок Пэ (Южная Корея), Мануэль Аугусто де Коссио Клювер (Перу), Мария Дель Росарио Портель Касанова (Уругвай), Башир Салех Аззам (Ливан), Юрг Стефан Бурри (Швейцария), Абдул-Карим Хашим Мустафа (Ирак), Стефано Бельтраме (Италия) и Абдул Латиф Абдул Рахим (Мальдивы).