Иван Макушок назначен пресс-секретарем АФК "Система"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Иван Макушок, ранее работавший в администрации президента РФ, назначен пресс-секретарем АФК "Система".

В этой вновь созданной должности он будет отвечать за связи холдинга с общественностью и координировать это направление в дочерних структурах "Системы", заявили "Интерфаксу" в АФК.

Как сообщил агентству Макушок, в холдинге принята новая информационная политика, одной из целей которой является повышение уровня узнаваемости самой "Системы", а не только ее портфельных компаний.

АФК "Система" на 49,2% принадлежит Владимиру Евтушенкову, еще 15,3% - у его сына и старшего управляющего партнера корпорации Феликса Евтушенкова, 2,9% распределены между компаниями группы АФК, членами совета директоров и менеджментом. Free float равен 32,6%.

В портфель активов "Системы" входят телеком-оператор "МТС", девелопер Etalon Group, сеть клиник "Медси", маркетплейс Ozon, фармхолдинг "Биннофарм групп", агрохолдинг "Степь", лесопромышленный холдинг Segezha Group и др.