Президенты России и Бразилии обсудили ситуацию вокруг Венесуэлы

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - По инициативе бразильской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой, сообщила пресс-служба Кремля.

"Лидеры обменялись мнениями по актуальной международной проблематике с акцентом на ситуацию вокруг Венесуэлы. Подчеркнуто совпадение принципиальных подходов России и Бразилии в том, что касается обеспечения государственного суверенитета и национальных интересов Боливарианской республики. Условлено продолжить координацию усилий, в том числе в рамках ООН, а также по линии БРИКС, в интересах деэскалации обстановки в латиноамериканском и других регионах мира", - говорится в сообщении.

В контексте предстоящего в феврале заседания российско-бразильской Комиссии высокого уровня подробно обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в самых различных областях.

Венесуэла Владимир Путин Бразилия Луис Инасио Лула да Силва
Минэкономразвития отметило ускорение годовой инфляции на 12 января до 6,27%

Банки обяжут отчитываться об операциях по снятию наличных без согласия клиента

Регионы просят об увеличении в 2026 г. бюджетных кредитов на северный завоз в 3 раза

В топ-5 сетевых операторов отелей в России осталась одна иностранная компания

Россияне столкнулись с отказами во въезде в Румынию из-за пятилетних паспортов

Группа "Аэрофлот" в 2025 году ожидаемо сохранила пассажиропоток в 55,3 млн человек

Военные РФ заявили об атаке украинских дронов на танкер в Черном море

Индекс МосБиржи днем превысил 2700 пунктов на новости о планах визита Уиткоффа в Москву

"АвтоВАЗ" закончил 2025 год с прибылью

В Белгородской области развернули 2,5 тысячи генераторов большой мощности
