Президенты России и Бразилии обсудили ситуацию вокруг Венесуэлы

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - По инициативе бразильской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой, сообщила пресс-служба Кремля.

"Лидеры обменялись мнениями по актуальной международной проблематике с акцентом на ситуацию вокруг Венесуэлы. Подчеркнуто совпадение принципиальных подходов России и Бразилии в том, что касается обеспечения государственного суверенитета и национальных интересов Боливарианской республики. Условлено продолжить координацию усилий, в том числе в рамках ООН, а также по линии БРИКС, в интересах деэскалации обстановки в латиноамериканском и других регионах мира", - говорится в сообщении.

В контексте предстоящего в феврале заседания российско-бразильской Комиссии высокого уровня подробно обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в самых различных областях.