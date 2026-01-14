Военные РФ сообщили о нейтрализации над регионами 39 украинских дронов

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Российскими военными с 13:00 до 20:00 среды перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

По данным министерства, 12 БПЛА нейтрализованы над территорией Краснодарского края, 11 - над акваторией Азовского моря.

Минобороны РФ сообщило, что семь украинских БПЛА сбили над Белгородской областью, четыре - над Ростовской, три - над Курской.

Еще два дрона ВСУ нейтрализованы над Крымом, говорится в сообщении министерства.