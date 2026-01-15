БПЛА атаковали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры в Волгоградской области

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Силы ПВО отражают атаку БПЛА на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Волгоградской области, сообщил глава региона Андрей Бочаров.

"Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Волгоградской области", - приводятся слова губернатора в телеграм-канале администрации Волгоградской области.

На данный момент пострадавших и повреждений объектов нет, добавил Бочаров.