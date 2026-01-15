Герасимов сообщил о расширении полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Российские военные продолжают расширять зону безопасности в Сумской и Харьковской областях Украины, заявил на совещании на пункте управления группировки "Центр" начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

"Группировка войск "Север" продолжает выполнять задачи по расширению полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины. Освобождены Грабовское и Комаровка", - сказал он.

Днем ранее Минобороны заявило, что "подразделения группировки войск "Север" в рамках создания полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины ежесуточно продвигаются в глубину обороны противника" и взяли под контроль село Комаровка в Сумской области.