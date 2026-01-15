Кабмин РФ утвердил второй этап проекта по созданию системы климатического мониторинга

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Второй этап инновационного проекта по созданию национальной системы мониторинга климатически активных веществ будет реализован в 2026-2030 годах. Распоряжение об утверждении плана мероприятий проекта подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Второй этап реализации проекта (...) направлен на завершение формирования научной, инфраструктурной и методической основы для новой системы, ее апробацию и функционирование в полном объеме. Для этого запланированы мероприятия, предполагающие модернизацию материально-технической базы и программы фонового мониторинга климатически активных веществ, совершенствование методической базы, продолжение научно-исследовательских работ, направленных на развитие систем прогнозирования изменения климата", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Предполагается, что система обеспечит получение независимых климатических прогнозов и информации о причинах изменения климата.

Проект "Единая национальная система мониторинга климатически активных веществ" был утвержден правительством РФ в ноябре 2022 года. Система должна аккумулировать данные о концентрации климатически активных веществ в атмосфере, их влиянии на глобальный и региональный климат. Данные станут основой для дальнейших управленческих решений в области ограничения выбросов парниковых газов и адаптации к изменениям климата. Получаемая информация будет отражаться в национальной климатической отчетности (кадастр парниковых газов, двухгодичные доклады, национальные сообщения и т.п.) для международного признания.

Как сообщалось, результаты реализации первого этапа проекта позволили разработать национальные коэффициенты пересчета экономических и экосистемных показателей в выбросы парниковых газов. Их применение обнаружило, что нетто-выбросы парниковых газов в РФ на 34% ниже, чем считалось ранее (на основе коэффициентов ООН). Отмечалось, что в связи с выявленным уточнением экономия на декарбонизации в ценах 2021 года для бюджета РФ составит 3 трлн рублей, для всей экономики РФ - 4,5 трлн рублей.