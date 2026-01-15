В Воронежской области раскрыли "неочевидное преступление" на почте

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Семилукской районе Воронежской области возбуждены уголовные дела против руководителя почтового отделения и ее родственника, подозреваемых в поджоге почты и краже крупной суммы, сообщили в МВД России.

"Мои коллеги в Воронежской области раскрыли неочевидное преступление: злоумышленники совершили поджог почтового отделения, чтобы скрыть кражу почти 60 миллионов рублей, - написала в Telegram представитель МВД Ирина Волк. - В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что к совершению противоправного деяния может быть причастна руководитель почтового отделения".

Подозреваемую задержали при попытке выехать в московский регион. В ее автомобиле оперативники обнаружили свыше 2 млн рублей, сообщила представитель МВД.

Брата подозреваемой задержали у него дома. В его машине нашли около 37 млн рублей. Он признался в содеянном.

Оба подозреваемых арестованы.

Уголовные дела, возбужденные по части 2 статьи 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и части 4 статьи 158 (кража в особо крупном размере), объединены в одно производство.