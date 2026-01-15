Аэропорт Оренбурга вернулся к штатной работе

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Для аэропорта Оренбурга отменили ограничения на взлет и посадку самолетов, сообщила Росавиация.

Ограничения были введены утром из соображений безопасности и действовали более пяти с половиной часов. По данным аэропорта, за время перерыва были задержаны на прилет и на вылет несколько рейсов.

"Аэропорт работает в штатном режиме. Авиакомпании начинают выполнять рейсы по скорректированному графику", - сообщило предприятие.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил в Telegram об отмене в регионе режима воздушных ограничений - плана "Ковер" - и отбое опасности атаки БПЛА на всей территории области.