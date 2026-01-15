Минобороны заявило об ударах по энергетическим и транспортным объектам ВСУ

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение суток нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также по местам хранения беспилотников, заявили в Минобороны РФ в четверг.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, удары также нанесены по местам хранения беспилотников дальнего действия, командным пунктам и пунктам временной дислокации украинских подразделений в 162 районах.