Песков не подтвердил согласие РФ на миротворцев на Украине, если среди них будут военные из КНР и стран глобального юга

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил сообщения о том, что Москва согласна на размещение на Украине иностранных миротворцев в случае, если в состав их контингента войдут военнослужащие из КНР и стран глобального юга.

"Вторую часть вашего вопроса подтвердить не могу", - сказал он журналистам в ответ на просьбу подтвердить такие сообщения.