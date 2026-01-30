Поиск

Москва считает, что ЕС не может быть наблюдателем на Украине

Евросоюз сам является стороной конфликта, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Евросоюз не может быть наблюдателем на Украине в случае урегулирования ситуации там, так как сам является стороной конфликта, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Первое, я бы сказал, теоретическое не рассуждение, а постулат - сначала мирное соглашение, а потом уже понимание того, насколько это мирное соглашение нуждается в международном сопровождении. На данный момент вообще говорить о том, что будет предметом наблюдения, это абсолютно бессмысленно, это пустая трата времени. Что касается конкретного вопроса, Евросоюз - нет, сразу говорю, очень просто: потому что Евросоюз сторона в конфликте, она не может наблюдать", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

"Говорить о какой-то роли наблюдательной или гарантийной Евросоюза, - с учетом того катастрофического опыта, который был накоплен за последние годы, и той подрывной роли Евросоюза, говорить абсолютно не приходится. Это исключено, и все это понимают", - подчеркнул замминистра.

Грушко продолжил: "Что касается ОБСЕ, то, конечно, мы не должны забывать ту негативную роль, которую сыграла миссия ОБСЕ в тех процессах, которые происходили на Украине. Она нисколько не помогла ни реализации Минских соглашений, ни восстановлению правопорядка".

