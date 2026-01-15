Поиск

Ленинградская АЭС получила лицензию на эксплуатацию энергоблока №4 до 2030 года

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Ленинградская АЭС (ЛАЭС, филиал АО "Концерн Росэнергоатом") получила лицензию Ростехнадзора на эксплуатацию энергоблока №4 РБМК-1000 до 2030 года, сообщило управление коммуникаций станции.

"Оценка технического состояния энергоблока позволила сделать вывод о принципиальной возможности его эксплуатации до 50 лет", - говорится в сообщении.

Решение о выдаче лицензии было принято после проведения представителями Ростехнадзора комплексного анализа и проверки состояния оборудования и документации энергоблока №4 на соответствие современным требованиям безопасности и надежности, а также модернизации и замены элементов, выработавших свой ресурс, регистрации и технического освидетельствования оборудования.

"Ранее после проведенной модернизации срок эксплуатации энергоблока №4 уже продлевали на 15 лет. Продление срока эксплуатации действующих энергоблоков - общемировая практика", - поясняет ЛАЭС.

Всего с момента пуска в 1981 году энергоблок №4 выработал около 300 млрд кВт.ч электроэнергии.

Ленинградская АЭС – крупнейшая в России по установленной мощности действующая атомная электростанция, расположена в городе Сосновый Бор Ленинградской области. Это единственная в РФ станция, где имеются энергоблоки двух разных типов: канальные уран-графитовые РБМК и водо-водяные ВВЭР. Станция состоит из шести энергоблоков, из них четыре (по два РБМК и ВВЭР) – действующие. Первый блок (РБМК-1000) был остановлен для вывода из эксплуатации в 2018 году после 45 лет работы, второй (РБМК-1000) – в 2020 году.

В марте 2024 года на станции началось строительство энергоблока №7 ВВЭР-1200, в марте 2025 года ЛАЭС начала основной этап строительства энергоблока №8 ВВЭР-1200. Планируется, что ядерное топливо будет загружено в них в 2029 и 2031 годах соответственно. Ввод в эксплуатацию энергоблока №7 намечен на 2030 год, энергоблока №8 - на 2032 год.

ЛАЭС Ленинградская АЭС Ростехнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Случившееся в центре подготовки МВД в Коми расследуют по статье о халатности

Абхазия поставила в Россию свыше 31 тыс. тонн мандаринов с начала сезона

РЖД в 2025 году сократили закупки локомотивов на 29%, до 399 единиц

В Москве считают необходимым продолжение диалога с США по Украине

 В Москве считают необходимым продолжение диалога с США по Украине

Россия за 11 месяцев сократила экспорт продукции АПК на 8% при росте импорта на 14%

На директора нацпарка "Куршская коса" завели дело о незаконной рубке леса

 На директора нацпарка "Куршская коса" завели дело о незаконной рубке леса

Из России вышлют сотрудника британского посольства

ФСБ выявила сотрудника британских спецслужб, работавшего в РФ под прикрытием

Начальник Генштаба сообщил о пресечении попыток ВСУ демонстрировать присутствие в Купянске

Минобороны РФ сообщило о ликвидации за ночь 34 украинских БПЛА
Хроники событий
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 14 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 42 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8145 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 120 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2499 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 125 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });