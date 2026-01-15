Ленинградская АЭС получила лицензию на эксплуатацию энергоблока №4 до 2030 года

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Ленинградская АЭС (ЛАЭС, филиал АО "Концерн Росэнергоатом") получила лицензию Ростехнадзора на эксплуатацию энергоблока №4 РБМК-1000 до 2030 года, сообщило управление коммуникаций станции.

"Оценка технического состояния энергоблока позволила сделать вывод о принципиальной возможности его эксплуатации до 50 лет", - говорится в сообщении.

Решение о выдаче лицензии было принято после проведения представителями Ростехнадзора комплексного анализа и проверки состояния оборудования и документации энергоблока №4 на соответствие современным требованиям безопасности и надежности, а также модернизации и замены элементов, выработавших свой ресурс, регистрации и технического освидетельствования оборудования.

"Ранее после проведенной модернизации срок эксплуатации энергоблока №4 уже продлевали на 15 лет. Продление срока эксплуатации действующих энергоблоков - общемировая практика", - поясняет ЛАЭС.

Всего с момента пуска в 1981 году энергоблок №4 выработал около 300 млрд кВт.ч электроэнергии.

Ленинградская АЭС – крупнейшая в России по установленной мощности действующая атомная электростанция, расположена в городе Сосновый Бор Ленинградской области. Это единственная в РФ станция, где имеются энергоблоки двух разных типов: канальные уран-графитовые РБМК и водо-водяные ВВЭР. Станция состоит из шести энергоблоков, из них четыре (по два РБМК и ВВЭР) – действующие. Первый блок (РБМК-1000) был остановлен для вывода из эксплуатации в 2018 году после 45 лет работы, второй (РБМК-1000) – в 2020 году.

В марте 2024 года на станции началось строительство энергоблока №7 ВВЭР-1200, в марте 2025 года ЛАЭС начала основной этап строительства энергоблока №8 ВВЭР-1200. Планируется, что ядерное топливо будет загружено в них в 2029 и 2031 годах соответственно. Ввод в эксплуатацию энергоблока №7 намечен на 2030 год, энергоблока №8 - на 2032 год.