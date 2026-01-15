И.о. завотделением новокузнецкого роддома избрали меру пресечения

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Новокузнецка (Кемеровская область) избрал исполняющему обязанности завотделением реанимации и интенсивной терапии Новокузнецкого роддома N1 Алексею Эмиху меру пресечения в виде запрета определенных действий, передает корреспондент "Интерфакса".

Мера пресечения избрана на срок 1 месяц 27 суток, до 13 марта, сказала судья.

Эмиху предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

Как сообщалось, во время новогодних праздников в Новокузнецком родильном доме N1 скончались девять новорожденных.

Накануне Эмих был задержан вместе с главврачом Новокузнецкой городской клинической больницы N1 Виталием Херасковым.