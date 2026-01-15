В Запорожской области в результате удара БПЛА по машине погибли сотрудники аптечной сети

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Запорожской области в результате удара беспилотника по ехавшему автомобилю погибли два сотрудника государственной аптечной сети, сообщил в Telegram губернатор региона Евгений Балицкий.

По его данным, это произошло у села Басань Пологовского муниципального округа. Дрон атаковал машину, на которой ехали погибшие - водитель и грузчик-экспедитор. По словам Балицкого, они везли жизненно важные лекарства в аптечный пункт в Пологах.