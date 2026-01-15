Финансовый фонд при правительстве Канады признан нежелательным в РФ

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной в России деятельности финансовой структуры при правительстве Канады Canadian Fund for Local Initiatives.

"Организация основана в 1986 году и находится в оперативном управлении министерства иностранных дел и международной торговли Канады", - сообщили в Генпрокуратуре в четверг.

Как отметили в надзорном ведомстве, фонд финансирует проекты более чем в 120 странах мира.

"Под прикрытием проектной работы структурой активно ведется пропагандистская деятельность по формированию негативного образа России с целью разрыва связей местных политических элит с нашей страной", - заявили в Генпрокуратуре.