Лидер хуситов заявил о подготовке ударов по связанным с Израилем целям в Сомалиленде

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Лидер хуситов Абдул-Малик аль-Хуси заявил, что их группировка "Ансар Аллах" ведет подготовку к возможным действиям против Израиля на территории сомалийского региона Сомалиленд.

"Мы работаем над тем, чтобы усилить слежение за израильской активностью в Сомалиленде. Мы настроены серьезно относительно ударов по любому израильскому присутствию в Сомалиленде, будь то база или нечто подобное", - приводит портал Ynet его слова.

"Мы действуем в рамках подготовки к следующему раунду действий, так как столкновение с израильским врагом и американцами неизбежно", - добавил он.

В конце декабря аль-Хуси заявлял, что хуситы будут рассматривать любое израильское присутствие в Сомалиленде, о признании независимости которого Израиль объявил на прошлой неделе, как цель для возможных ударов.

В 1991 году на фоне гражданской войны в Сомали местные власти в северной части страны объявили о выходе из Сомали и провозгласили независимость под названием Республика Сомалиленд. Самопровозглашенное государство при этом поддерживает неформальные отношения с рядом государств, включая Эфиопию.

26 декабря 2025 года стало известно, что Израиль первым в мире признал независимость Сомалиленда. В тот же день Египет, Турция, Сомали и Джибути осудили это решение. Организация исламского сотрудничества и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива также подвергли критике этот шаг. Кения, Уганда, Танзания заверили власти Сомали в поддержке. В ЕС также заявили о важности уважения территориальной целостности Сомали.

