Около 87 тысяч абонентов остаются без электроэнергии в Запорожской области

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что порядка 87 тысяч абонентов региона остаются без электроснабжения в результате атаки ВСУ.

"В результате атаки противника около 87 тысяч абонентов Запорожской области остаются без электроснабжения. Отключения затронули Васильевский, Каменско-Днепровский, Михайловский, Приазовский, Приморский, Токмакский муниципальные округа, город Энергодар", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.

Глава региона добавил, что продолжается поэтапное подключение потребителей к электроснабжению.