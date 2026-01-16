Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,4%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу демонстрирует умеренный рост в ожидании скорого визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2712,04 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,9%.

Подорожали акции "Группы компаний ПИК" (+1,9%), "НЛМК" (+1,4%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), "Аэрофлота" (+0,9%), МКПАО "ВК" (+0,9%), "Северстали" (+0,6%), "Татнефти" (+0,6%), "ММК" (+0,6%), АФК "Система" (+0,6%), "ФосАгро" (+0,6%), Сбербанка (+0,5%), "Русала" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), "Т-Технологии" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), МКПАО "Яндекс" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,5%) и "Сургутнефтегаза" (+0,3%).

Подешевели акции "Полюса" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,1%).

В Кремле рассчитывают, что визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию состоится, считают необходимым продолжение диалога с Вашингтоном по Украине, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он подтвердил, что "продолжают работать имеющиеся каналы по общению с американскими переговорщиками, этот диалог идет".

В Кремле также согласны с высказыванием президента США Дональда Трампа о том, что именно Киев тормозит мирное урегулирование конфликта, а украинскому лидеру Владимиру Зеленскому давно пора взять на себя ответственность и принять соответствующее решение. "Здесь можно согласиться, действительно (с мнением Трампа - ИФ). Это действительно так. Президент Путин, российская сторона сохраняют свою открытость", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов в четверг.

Президент РФ Владимир Путин заявил в четверг на церемонии вручения верительных грамот в Кремле, что Россия готова к взаимовыгодным отношениям и общей борьбе с угрозами со всеми партнерами, заинтересованными в сотрудничестве с Москвой. Путин заявил об актуальности мирных усилий в условиях продолжающейся деградации ситуации на международной арене, предложил вернуться к обсуждению инициатив России по новой архитектуре европейской и глобальной безопасности и закрепить российские условия по украинскому урегулированию.

Россия готова к восстановлению отношений с Европой и рассчитывает, что со временем сотрудничество будет снова налажено, заявил президент РФ.

Новость дополняется